В зоне АТО, вблизи Крымского ранен украинский военный

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В зоне АТО подорвался украинский военный.

Об этом во время брифинга в воскресенье сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

«В результате подрыва неустановленного взрывного устройства в районе Крымского получил ранения один наш военнослужащий. Воина было оперативно эвакуированы в военный мобильного госпиталя. Сейчас его жизни ничто не угрожает», - сообщил он.

Как известно, в течение минувших суток боевики осуществили четыре прицельных обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

Александра Ющишена-Вязникова

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