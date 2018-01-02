В Донецкой области вандалы в третий раз разбили памятник героям АТО

В Донецкой области в селе Константиновка вандалы в третий раз разрушили памятник героям АТО

Об этом сообщает «Знамя индустрии».

В ночь с 1 на 2 января злоумышленники повалили на землю две плиты с изображением флага Украины и словами из гимна. Герб Украины вандалы разбили и разбросали вокруг того места в сквере афганцев, где в октябре установили этот монумент. После неравнодушные горожане собрали осколки трезубца и положили у опустевшего постамента.

Директор городского объединения парков и кинотеатров Инна Ягмурова вызвала на место происшествия полицию. Правоохранители зафиксировали факт разрушения.

– Большие плиты забрали на реконструкцию. После снова установим их на прежнее место. Памятному знаку все равно быть, - сказал один из инициаторов установки памятника Александр Ткач.

Напомним, в Одессе вандалы облили краской памятный знак воинам АТО.