«Очередная антиукраинская провокация»: СБУ подтвердила задержание бойца АТО в Москве

СБУ подтвердила задержание участника антитеррористической операции Олега Негоды в Москве.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Российские спецслужбы совершили очередную антиукраинскую провокацию, незаконно задержав в Москве гражданина Украины, участника антитеррористической операции Олега Негоду, который ехал к своим родственникам», - говорится в сообщении.

«Предостережение Службы безопасности Украины относительно опасности пребывания украинских граждан на территории РФ подтверждаются многочисленными задокументированным фактам российских провокаций в рамках гибридной войны. Российские спецслужбы пытаются втягивать украинских граждан в противоправную деятельность, искусственно создавая компрометирующие ситуации, а также используют родственные связи, чтобы выманить наших соотечественников, прежде всего участников АТО, на свою территорию для организации таких провокаций », - отметил Василий Грицак.

Как известно, неофициальная информация о том, что в Москве задержали гражданина Украины, участника антитеррористической операции Олега Негоду, появилась 2 января.

Позже Министерство иностранных дел Украины обратилось к МИД РФ с требованием подтвердить факт и разъяснить обстоятельства задержания Олега Негоды.