Боевики прекратили ночные обстрелы, но активизировали аэроразведку позиций сил АТО

За минувшие сутки 3 января пророссийские боевики на Донбассе пять раз нарушили перемирие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Все обстрелы боевиков были зафиксированы до 15:30. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

На Донецком направлении из минометов калибра 82-мм боевики вели огонь по оборонительным укреплениям вокруг Марьинки и шахты Бутовка. Гранатометы различных видов и легкое пехотное вооружение захватчики применили у Авдеевки и Водяного, а из стрелкового оружия провоцировали защитников Широкиного. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

За прошедшие сутки боевики активизировали воздушную разведку. Беспилотные летательные аппараты противника, запрещенные к применению минскими договоренностями, были зафиксированы в районе Светлодарской дуги и на Приазовье.

Напомним, что 2 января пророссийские боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате двое украинских военнослужащих получили легкие ранения.