В РФ участились случаи открытия дел против украинцев, недовольных условиями труда, – Лутковская

В Российской Федерации участились случаи несправедливого открытия дел против граждан Украины, которые работают на территории этой страны и собирались вернуться обратно или расторгнуть контракт.

Об этом в эфире «112 Украина» сказала уполномоченный парламента по правам человека Валерия Лутковская.

«Увеличивается количество тех, кто задержан, кто выехал на работу на территорию РФ, был недоволен условиями контракта или выполнением контракта, как только собирался вернуться обратно и разорвать контракт, оказывался за решеткой с обвинениями или в том, что он перевозит курительные смеси с наркотическими веществами, или в других обвинениях. Количество таких людей увеличивается», - заявила Лутковская.

Также омбудсмен порекомендовала не ехать в Россию участникам АТО.

«Советовала бы не только в связи с тем, что сегодня у нас проводится АТО, участникам АТО, я просила их не ехать на территорию РФ», - сказала Лутковская.

Напомним, в Москве задержали задержали участника АТО Олега Негоду, который в конце 2017 года отправился в Саратов к сестре.