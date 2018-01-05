Боевики впервые за трое суток нарушили перемирие на Луганском направлении: один военный ранен

За прошедшие сутки, 4 января, боевики дважды нарушили перемирие – один военнослужащий ВСУ получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

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«На протяжении прошедших суток зафиксировано два обстрела позиций Вооруженных Сил Украины», - говорится в сообщении.

В результате боевых действий получил ранение один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его оперативно доставили в военный госпиталь, где ему оказали необходимую врачебную помощь. На данный момент состоянию его жизни ничто не угрожает.

Также, отмечается, что впервые за последние трое суток нарушен режим перемирия на Луганском направлении.

«Вечером более 10 мин калибра 120-мм боевики выпустили по оборонным укреплениям сил АТО вокруг Луганского», - рассказали в штабе АТО.

Тем временем на Донецком направлении еще в светлое время суток боевики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия, а также 120-мм минометов у Верхнеторецка.

«На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские воины ни разу огонь в ответ не открывали», - добавили в штабе.

Напомним, что 3 января пророссийские боевики на Донбассе пять раз нарушили перемирие.