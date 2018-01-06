В Чечне бойцы Росгвардии устроили стрельбу на Новый год – от случайного выстрела погибла девочка

В Чечне в новогоднюю ночь от случайного выстрела в окно многоэтажного дома в Грозном погибла 15-летняя девочка, находившаяся в это время на кухне.

Об этом сообщает издание «Кавказ.Реалии».

Как выяснилось позже, стрелявший был экс-сотрудником Росгвардии, который салютовал в честь наступления Нового года.

По горячим следам он был задержан и находится в настоящее время под следствием. Он отказывается признать, что именно его пуля убила девочку. По его словам, стрелял не только он, но и другие сотрудники Росгвардии. Баллистическая экспертиза выяснит, чья именно пуля стала причиной гибели девочки.

В пресс-службе управления Росгвардии по Чечне сообщили, что стрелявший в декабре был уволен из правоохранительных органов.

Напомним, что ранее в Николаеве конфликт между компаниями в баре закончился стрельбой.