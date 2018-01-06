В аннексированном Крыму ограничили свободу 60 татарских политзаключенных, - Чубаров

В аннексированном Крыму оккупанты лишили свободы 60 крымскотатарских политзаключенных.

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает «5 канал».

- Количество тех, кого мы относим к политзаключенным, то есть люди, которые лишены свободы, и они за решеткой или в СИЗО, или уже получили так называемые судебные приговоры, или судебными приговорами они ограничены в передвижении по Крыму, то таких людей в Крыму более 60. И я не говорю о тех, кто получил огромный денежный штраф, начиная за участие в мероприятиях 26 февраля 2014 года, таких людей уже несколько сотен. Количество детей, оставшихся без родителей, - потому что родители за решеткой, их уже за сотню. Мы их считаем, потому что они нуждаются в помощи, - отметил Чубаров. - Людей, которые уже получили карательные сроки заключения, их уже около десяти. Они переправлены в Россию, - добавил он.