В аннексированном Крыму призвали около 5 тысяч человек на срочную службу в российской армии

Около пяти тысяч жителей аннексированного Крыма незаконно призвали на срочную службу в российской армии.

Такие данные по состоянию на конец 2017 нашествие член Крымской правозащитной группы Ирина Седова в эфире радио «Крым.Реалии».

По словам правозащитницы, за уклонение от службы в российской армии на полуострове начали возбуждать уголовные дела.

- Мы сейчас как раз разрабатываем рекомендации, как действовать в подобных ситуациях. Главная лазейка – не становиться на воинский учет, тогда откроют только административное дело. Правда, сделать это сложно, так как на учет массово ставят и школьников, и студентов. Так, в бывшем ТНУ, нынешнему «Крымском федеральном университете», даже не выдают дипломы без военного учета, - отметила Седова.

Кроме того, сотрудники крымских военкоматов находят в соцсетях тех молодых людей, кто выехал на материковую Украину, и угрожают им розыском.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму, осудив действия России.