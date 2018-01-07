Украина является краеугольным камнем в отношениях США и России, - госсекретарь Тиллерсон

Основной нерешенный вопрос в отношениях между США и Россией – это Украина.

Об этом сказал государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в интервью CNN, сообщает «Лига».

- Я думаю, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров так же старается улучшить наши отношения, как и я, есть сложные вопросы и мы ясно дали понять, что краеугольным камнем действительно является Украина. (...) Нам нужно добиться прогресса по Украине, - сказал Тиллерсон.

Госсекретарь отметил, что США и Россия нашли сферы для сотрудничества в Сирии в борьбе против террористов Исламского государства.

В ноябре 2017 года вступили в силу санкции США против энергетического и банковского секторов экономики России, которые были наложены за агрессию против Украины.