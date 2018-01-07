Опубликована история украинского танкиста, пробывшего три года в плену: «Пережил пытки, зверские побои»

Украинского танкиста Ивана Лясу вернули из плена на Донбассе, где он пробыл три года. Сейчас он находится в нейрохирургии Киевского военного госпиталя, ему предстоит операция.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ».

Утром 18 января 2015 года его экипаж отправили в атаку с целью занять поселок Спартак и обеспечить подрыв саперами Путиловского моста. Бойцы были на фронте меньше суток, не имели никакого боевого опыта и не знали местность, но пошли в бой без колебаний, потому что хотели облегчить участь товарищей, окруженных в новом терминале Донецкого аэропорта. За час до атаки танкистам сказали, что они подчиняются десантникам 95-й бригады, показали карту из гугла, куда надо ехать. Из десяти танков роты в атаку направили только четыре.

«Иван был наводчиком танка. Но в бою его экипаж не успел произвести ни одного выстрела из пушки. Десантники остановились перед Спартаком и дальше не пошли. Однако танкисты продолжили выполнять задачу самостоятельно. Связь, которую дали перед атакой для взаимодействия, вышла из строя из-за помех. Танки проехали Спартак, что было неожиданно для противника, и только несколько выстрелов из гранатометов ударили по нашим машинам, они вышли к мосту. Танк старшины Скрицкого обнаружил под Путиловским мостом три танка, БТР и бензовоз противника. Танк Скрицкого уничтожил всю эту технику, началась детонация боекомплекта, взрыв склада боеприпасов под мостом, и мост рухнул», - отмечено в сообщении.

Танк Ивана Лясы в этот момент подошел к мосту, и экипаж наблюдал эту картину. Задача была выполнена. Танк Скрицкого получил попадание, и три оставшихся наших машины повернули назад, без пехоты там было не удержаться. Во время отхода танк Лясы был подбит из гранатомета на одной из улиц Спартака. Вражеская пехота расстреляла танк из-за забора. Подобрать своих другие танки не смогли. Экипаж укрылся в пристройке во дворе ближайшего дома.

«Бой закончился, противник начал зачистку. Иван решил осмотреться, как выходить из пристройки, высунул голову – рядом уже был наемник. Выстрел... Иван получил тяжелое ранение в голову. Осколки этой пули до сих пор не извлечены. У экипажа не было ни одного шанса спастись из наполненного наемниками Спартака. Воины честно выполнили свой долг, и плен был в той ситуации единственным вариантом для экипажа с тяжелораненым, истекающим кровью».

«В плену Иван пережил пытки, зверские побои. Предложение застрелить двоих товарищей и уйти к своим... Иван мало что успел увидеть на войне – всего один внезапный бой прямо с колес. Но у этого Воина, несмотря на почти три года плена, сохраняется огромная сила духа. Несмотря на перенесенные страдания и немало горя, которое свалилось на его семью за время плена, Иван вместе с врачами военного госпиталя мужественно и четко борется с проблемами, и глядя на него, нет сомнений, что он сможет все преодолеть», - написал журналист Юрий Бутусов.

Напомним, что ранее был опубликован фоторепортаж, как встречали украинцев, освобожденных из плена боевиков.