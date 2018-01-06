Известный литовский актер Банионис работал на КГБ, - СМИ

Донатас Банионис Выдающиеся литовские деятели искусства – актер Донатас Банионис и дирижер Саулюс Сондецкис – в годы Советской оккупации были завербованы агентами КГБ.

Об этом сообщает сайт «Делфи» со ссылкой на Центр по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы.

Донатанас Банионис работал по именем «Бронюс». Он был завербован в 1970 году и предоставлял КГБ данные о литовцах США. Веб-сайт, представляющий деятельность КГБ, описывает его визит в Соединенные Штаты по приглашению Федерации Santaros Šviesа в 1970 году.

«До поездки агент был проинструктирован о деятельности литовцев Соединенных Штатов Америки, ему также была предоставлена ценная информация и задачи, возложенные на него, которые он выполнил. Агент установил контакты с некоторыми литовскими эмигрантами, которые интересовали КГБ. Он представил их характеристику. Это могло бы облегчить оперативную работу (слежку) во время посещения этими людьми Литвы», - говорится на сайте.

«Согласно документам КГБ, эта поездка агента «Бронюса» в Соединенные Штаты была полезна для идеологической работы. В 1974 году из агентурной сети был удален, вероятно, из-за того, что в этом году он был избран депутатом Верховного Совета ЛССР», - отмечает центр.

Банионис умер в 2014 году в возрасте 90 лет. Сондецкис умер в 2016 году в возрасте 88 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦРУ рассекретило часть документов о советском флоте во времена «холодной войны».