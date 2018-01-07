Сутки в АТО: боевики три раза нарушали режим перемирия, ранен один украинский военный

За минувшие сутки, 6 января, в зоне АТО боевики продолжили обстреливать из запрещенного минскими договоренностями вооружения позиции Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщают в пресс-центре штаба АТО.

На Луганском направлении оккупанты из 120-мм минометов вели огонь по защитникам Троицкого. Они выпустили в сторону украинских защитников более 10 мин. Вблизи Станицы Луганской боевики нарушали перемирие из стрелкового оружия, а рядом с Новолуганским - из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Украинские военные в ответ не открывали огонь.

Всего за прошлые сутки, вдоль линии разграничения, было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение, однако его состояние расценивается как удовлетворительное и его жизни ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что боевики впервые за трое суток нарушили перемирие на Луганском направлении: один военный ранен.