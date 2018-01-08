В АТО боевики нарушили Рождественское перемирие, обстреляв укрепления у Верхнеторецкого

Вечером, 7 января, в зоне проведения АТО российско-оккупационные войска обстреляли оборонные укрепления у Верхнеторецкого.

Об этом сообщают в пресс-центре штаба АТО.

Так, Рождественское перемирие продержалось почти сутки, однако вечером боевики сорвали договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня.

На Донецком направлении, противник с 82-мм минометов и стрелкового оружия вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО у Верхнеторецкого. Оккупанты выпустили в сторону украинских защитников полтора десятка мин. В ответ украинские военные огонь не раскрывали.

Отмечается, что на других участках линии соприкосновения нарушений режима тишины не было зафиксировано. Во время выполнения боевого задания на Луганском направлении ранения получил один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его оперативно доставили в военно-медицинского учреждения.

Напомним, что ранее боец «Азова» рассказал о пережитых пытках в плену у боевиков ДНР.