В Славянске полиция задержала 20-летнюю девушку, подозреваемую в пособничестве террористам «ДНР»

Сотрудники уголовного розыска задержали в Славянске 20-летнюю девушку по подозрению в пособничестве «ДНР».

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В апреле 2014 года, когда город захватили боевики, ее друзья из «ДНР» дежурили на блокпосту возле пожарной части в микрорайоне Артема. Девушка прониклась идеей «русского мира» и тоже вступила в «ДНР», проверяла документы водителей и пассажиров, осматривала салоны автомобилей.

Когда начались военные действия на территории Славянска, она вместе с парнем уехала в Донецк. Вскоре он погиб под Дебальцево, а девушка еще некоторое время поработала на «ДНР», а потом решила вернуться в подконтрольный украинским властям Славянск.

Полиция устанавливает детали службы девушки у боевиков. Факт внесен в единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.260 Уголовного кодекса - участие в деятельности незаконных вооруженных формирований.

Напомним, в зоне АТО задержали командира танка из банды террористов «Оплот».