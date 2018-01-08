Путин присвоил звание генерала куратору неудавшегося проекта «Бессарабия» на Юге Украины

Президент России Владимир Путин присвоил классный чин действительного государственного советника РФ 3 класса (соответствует званию генерал-майора) 27-летнему начальнику департамента Администрации Президента РФ, куратору сепаратистских группировок в Украине Иналу Ардзинбе.

Об этом сообщает российское ифнормагентство «Спутник».

Действительный государственный советник Российской Федерации третьего класса – классный чин высшей группы федеральных государственных гражданских служащих. Согласно законодательству РФ, этот чин соответствует воинскому званию генерал-майор.

Отметим, что в Украине Ардзинбе разыскивают по ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (сепаратизм).

В ноябре 2015 года прокуратура Одесской области заочно предъявила Ардзинбе подозрение в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР».

Как известно, Инал Ардзинба — сын Бату Ардзинбы, воевавшего в Абхазии против Грузии.