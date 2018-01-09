Сутки в АТО: Из-за обстрелов боевиков ранены трое военнослужащих ВСУ

За прошедшие сутки, 8 января, боевики 6 раз нарушили перемирие – 3 военнослужащих ВСУ получили ранения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Темная половина прошедших суток, начиная с 19:00, в районе проведения АТО, прошла без нарушений режима прекращения огня – вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела. До 19:00 российско-оккупационные группировки 6 раз нарушали перемирие», – говорится в заявлении.

На Луганском направлении более 4 часов враг обстреливал позиции украинской армии в районе Светлодарской дуги. Боевики из крупнокалиберных пулеметов, при поддержке 120-мм минометов провоцировали защитников Луганского и выпустили возле от этого населенного пункта около полусотни боеприпасов. С пулеметов и гранатометов оккупанты вели огонь на подступах к Светлодарску.

На Донецком направлении боевики стреляли из тяжелых минометов калибра 120-мм по защитниках Павлополя, из вооружения БМП, гранатометов и пулеметов – вблизиТалаковки.

«Возле Новотроицкого противник также активизировался в обеденное время. В основном захватчики применяли стрелковое оружие, включая снайперское, а позже усилили давление – добавили гранатометы», – подчеркнули в штабе АТО.

Напомним, вечером, 7 января, в зоне проведения АТО российско-оккупационные войска обстреляли оборонные укрепления у Верхнеторецкого.