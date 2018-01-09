России нужен конфликт на десятилетия, – дипломат о провале переговоров по миротворцам ООН на Донбассе

Совбез ООН был готов к началу работы над размещением миротворцев ООН на Донбассе, однако Россия отвергла практически все важные положения.

Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в интервью «Европейской правде».

«Совбез был готов начинать работу над мандатом миротворческой операции, но Россия отвергла практически все важные положения и вернулась к своей идее о странной операции, где миротворцы ООН охраняли бы наблюдателей ОБСЕ», — рассказал он.

По словам украинского дипломата, Россия изначально не хотела размещения миротворческой операции ООН на территории Донбасса.

«Я думаю, что это была просто игра… Им нужно или сохранение существующей ситуации, или так называемая «миротворческая «операция на российских условиях, которая заморозила бы этот конфликт на десятилетия», — добавил Ельченко.

Он также выразил мнение, что в ближайшее время продвижения в переговорах по данной теме не будет.

«Да, шанс был, но Россия его не использовала или не позволила использовать его», — отметил дипломат.

Напомним, ранее Россия внесла на рассмотрение Совета безопасности проект резолюции о размещении на Донбассе сил ООН, которые будут заниматься защитой наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.