Пентагон потроллил РФ после атаки беспилотников на российскую авиабазу: «Дроны легко купить на открытом рынке»

Пентагон заявил, что использованные для атаки беспилотников на российские военные объекты в Сирии устройства и технологии «легко доступны» на открытом рынке.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Минобороны России заявило, что в ночь на 6 января в Сирии была сорвана попытка террористов атаковать с помощью беспилотников российскую авиабазу «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе. В министерстве отметили, что решения, использованные при атаке, могли быть получены лишь от страны с высоким развитием технологий спутниковой навигации и удаленного управления сбросом груза в назначенных координатах.

- Мы видели, что технологии подобного рода использовали боевики ИГ. Эти устройства и технологии могут быть легко приобретены на открытом рынке, и это повод для беспокойства, - заявил официальный представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

Напомним, что в марте 2014 года президент РФ Владимир Путин отказался признать, что украинские военные базы в Крыму блокировали российские военные. При этом он заявил, что форму, похожую на обмундирование российской армии, можно купить в любом военторге.