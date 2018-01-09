В оккупированном Перевальске памятники погибшим боевикам «ЛНР» залили краской

В оккупированном Перевальске Луганской области в ночь на 8 января неизвестные залили синей и желтой краской памятники погибшим членам террористической организации «ЛНР».

Об этом сообщает сепаратистский сайт «Народная трибуна».

Надгробные плиты разрисовали надписями: «чмо», «сепар», «пид...р», «ЛНР - нищета разруха».

«На редкость циничный проступок был совершен в Перевальске в ночь на 8 января. Вандалы осквернили Аллею воинской славы, посвящённую памяти погибших воинов-интернационалистов и защитников Донбасса. Неизвестные разрисовали краской и бездушно расписали оскорбительными надписями практически все элементы мемориального комплекса», - пишет издание.

Так называемый «начальник городской полиции» Виктор Бабкин заверил, что правоохранители «прилагают все усилия, чтобы найти злоумышленников».

Напомним, в Киеве житель Севастополя с криками «За Донбасс» разбил плиты памятника Героев Небесной сотни.