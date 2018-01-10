Россия рассматривает Черноморский регион как полигон для гибридных войн и кибератак, - глава МИД Румынии

Россия рассматривает страны Черноморского региона как испытательный полигон для гибридных войн, кибернетических атак и пропагандистских кампаний.

Об этом заявил министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану сообщает «Укринформ».

- Государства Черноморского региона и гражданские общества этих стран видятся России испытательным полигоном для проведения гибридных войн и кибернетических атак, а также пропагандистских кампаний для распространения фейковых новостей в непосредственной близости от границ НАТО, - заявил Мелешкану.

По его словам, страны этого региона должны укреплять свои стратегические отношения, инвестиционные возможности и стимулировать углубление экономического сотрудничества. Мелешкану подчеркнул также, что усилия государств Черноморского бассейна должны быть направлены на то, чтобы превратить этот регион из зоны конфронтации в зону стабильности и безопасности.

Напомним, что ранее госсекретарь Тиллерсон заявил, что Украина является краеугольным камнем в отношениях США и России.