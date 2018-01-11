На Донбассе за сутки погибли трое бойцов ВСУ, четверо ранены

За минувшие сутки 10 января во время выполнения боевых заданий на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих, еще трое были ранены, а один получил боевую травму.

«Сутки, которые прошли, отличились определенным обострением ситуации в районе проведения АТО. Российско-оккупационные войска продолжают нарушать перемирие и увеличили количество и интенсивность вооруженных провокаций, в том числе с вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии соприкосновения», – говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

Всего за прошлые сутки зафиксировано семь обстрелов сил АТО со стороны боевиков. В одном случае украинские военные открыли огонь в ответ.

На Луганском направлении в темное время суток боевики обстреляли из минометов различных калибров укрепления Вооруженных Сил Украины вблизи Троицкого. Огневую активность противник также проявлял в районе Светлодарской дуги. В частности, на подступах к Луганскому агрессор неоднократно, как днем так и вечером, вел огонь из 120-ти и 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, вокруг Новолуганского полтора часа боевики обстреливали позиции Вооруженных сил Украины из гранатометов, пулеметов и минометов различных калибров. Там силы АТО открыли огонь в ответ.

На Донецком направлении противник стрелял из автоматических станковых гранатометов у Верхнеторецкого и шахты Бутовка.

Напомним, 8 января боевики 6 раз нарушили перемирие – трое военнослужащих ВСУ получили ранения.