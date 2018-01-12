В РФ передумали и заявили, что смогут достроить свой флот без украинских двигателей «Зори»-«Машпроект»

Вторая тройка фрегатов проекта 11356, строительство которой простаивало из-за отказа украинского предприятия «Зоря»-«Машпроект» поставить для них силовые установки, будет достроена с российскими двигателями, а их будущее место службы решит Военно-морской флот России.

Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, сообщает РИА «Новости».

Напомним, что две недели назад сообщалось, что в России оказалось под вопросом будущее второй тройки фрегатов проекта 11356, строительство которых приостановлено из-за проблем с поставками производимых в Украине двигательных установок.

- Они заложены и сейчас в разной степени готовности, их строительство было приторможено именно по причине отсутствия силовых установок, но теперь их строительству ничего не мешает. Куда они пойдут – решит флот, - сказал Борисов.

Строительство газотурбинных двигателей для этих фрегатов, как утверждает российское СМИ, было освоено и ведётся в настоящий момент на мощностях предприятия «ОДК-Сатурн» в Рыбинске.