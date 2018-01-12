В зоне АТО погиб боец ВСУ, еще четыре получили ранения и травмы

За минувшие сутки 11 января в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе зафиксировано девять обстрелов позиций украинских военнослужащих со стороны боевиков. При этом во время выполнения боевых задач погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения и двое – боевые травмы/

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении основная огневая активность боевиков наблюдалась в районе Светлодарской дуги. Из 120-ти и 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов террористы вели огонь в районе Луганского, а из гранатометов различных видов и стрелкового оружия прицельно стреляли по защитникам Новолуганского. Военнослужащие открывали ответный огонь. Также, из крупнокалиберных пулеметов боевики нарушали перемирие у Новозвановка.

На Донецком направлении эпицентром противостояния было Приазовье. Здесь боевики активно применяли 120-ти и 82-мм минометы в окрестностях Широкино, Гнутово и Лебединского. Кроме того, из гранатометов различных видов были обстреляны защитники Песков.

Также было зафиксировано несколько пролетов беспилотников незаконных вооруженных формирований.

Напомним, что 10 января на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих, еще трое были ранены, а один получил боевую травму.