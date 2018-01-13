Опубликованы фото, как выглядят заброшенные супермаркеты в оккупированном Луганске

В оккупированном Луганске боевики предлагают в аренду более двух десятков супермаркетов, часть из которых находится в заброшенном состоянии.

Об этом сообщает «Реальная газета».

Луганск, «АТБ», кв. Ольховский, 9 помещение 128

На сайте «фонда госимущества» группировки «ЛНР» опубликован список «Арендные отношения: магазины ГП «Сеть социальных супермаркетов «Народный», которые могут быть предоставлены в аренду». В перечне из 26 супермаркетов 9 действующих, 17 – с пометкой «не функционирует». Несколько из них открывались как «Народные», но большинство стоят закрытыми с начала оккупации.

Луганск, «АТБ», ул. Панькова, 32

Среди 17 закрытых магазинов не только захваченные «АТБ», но и супермаркеты местной сети «Семейный», а также всеукраинской сети «Брусниця», принадлежащей миллиардеру Ринату Ахметову.

«Даже имея оборудованные помещения и готовую модель устройства супермаркетов, коллаборанты не смогли построить работающий бизнес. Приводим фото нескольких супермаркетов, которые прилагаются «фондом госимущества ЛНР» к предложению взять недвижимость в аренду», - пишет издание.

Луганск, «Брусниця», кв. 50 лет Октября, 4-а

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке школьники «сдали» учителя, назвавшего «власти» «ДНР» бандитами.