В Николаеве из-за неосторожности при сварочных работах сгорел частный дом

В Николаеве вечером 12 января спасатели потушили пожар на территории частного домовладения по улице 295-й Стрелковой дивизии.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Пожар погасили на площади 100 кв.м в 19:00. Спасатели вынесли из горящего здания 4 баллона (кислородный, ацетиленовый, газовые) чем предотвратили их взрыв. Также они оттащили припаркованный рядом легковой автомобиль, спасая его от пламени. Всего задействовали 4 единицы техники и 15 человек личного состава. Предварительная причина пожара – нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине женщина получила ожоги из-за неисправного газового оборудования.