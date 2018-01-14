В России показали корабли из оккупированного Крыма, которые Путин хочет вернуть Украине

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Российский пропагандистский ресурс Звезда опубликовал видео с военными кораблями из оккупированного РФ Крыма, которые глава Кремля Владимир Путин предложил вернуть Украине.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

На обнародованных кадрах можно увидеть, в частности, морские тральщики Чернигов и Черкассы, спасательное буксирное судно Кременец, а также подводную лодку Запорожье.

При этом, судя по видео, за годы оккупации судна покрылись ржавчиной и, вероятно, пришли в негодность.

Ранее сообщалось, что глава Кремля Владимир Путин предложил Украине забрать свои корабли и авиацию из Крыма. Украинские власти к столь «щедрому» предложению отнеслись скептически.

Напомним, ранее в Госдуме РФ заявили, что платить Украине за аннексию Крыма не будут.

Роман Свиридов

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