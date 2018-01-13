В аннексированном Крыму появился второй дивизион ракетных систем С-400

В аннексированном Россией Крыму на боевое дежурство в Севастополе 13 января заступил еще один дивизион зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».

Об этом сообщил командующий Четвертой армией ВВС и ПВО РФ генерал-лейтенант Виктор Севостьянов, передает «Deutsche Welle».

Отмечается, что год назад Москва разместила первый на полуострове дивизион С-400 в районе Феодосии.

По словам российского генерала, комплекс С-400 может быть развернут в боевое положение менее чем за пять минут. Севостьянов добавил, что ЗРС будут защищать российские границы не только на территории Крыма, но и на значительной части Краснодарского края.

Как известно, ЗРС дальнего действия С-400 «Триумф» способна поражать аэродинамические цели на дальности до 400 километров.

Напомним, ранее в Генштабе российской армии заявили, что создали в оккупированном Крыму самодостаточную группировку войск.