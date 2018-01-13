На Донбассе боевики нарушили перемирие и обстреляли ВСУ с запрещенной артиллерии

В субботу, 13 января, пророссийские боевики нарушили перемирие и начали обстрел с запрещенной договоренностями тяжелой артиллерии.

«Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать договоренности о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников и обстреливают из запрещенного минскими соглашениями вооружения укрепления Вооруженных Сил Украины. Сегодня, впервые за время перемирия, оккупанты применили артиллерию», – говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

В вечерней сводке штаба отмечается, что на Луганском направлении под обстрелом противника оказались позиции ВСУ вблизи Новолуганского, где, кроме стрелкового оружия, боевики вели огонь из 82-мм минометов.

На Донецком направлении с начала суток было горячее. На Приазовье почти час длился вражеский обстрел из гранатометов, 120-мм минометов и артиллерийских систем калибра 122-мм по укреплениям сил АТО на подступах к Водяному. Здесь боевики выпустили более двух десятков боеприпасов. В этом же районе, вокруг Павлополь, незаконные вооруженные формирования вели огонь из тяжелых минометов.

На других участках нашей обороны агрессор обстрелял наши позиции из 120-мм минометов и гранатометов недалеко от шахты Бутовка, а из стрелкового оружия и 82-мм минометов - около Каменки. Также из гранатометов различных видов и стрелкового оружия враг нарушал перемирие вблизи Верхнеторецкого.

Всего сначала суток, вдоль линии разграничения сторон зафиксировано шесть обстрелов укреплений Вооруженных сил Украины. В одном случае украинские воины давали врагу адекватный ответ.