Российско-террористические войска открывали огонь по позициям КПВВ «Гнутово», - Госпогранслужба

Позиции украинских пограничников возле КПВВ «Гнутово» в Донецкой области подверглись обстрелу из зенитных установок и гранатометов.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«Вчера около 19.00 российско-террористические войска открыли огонь по позициям пограничников со стороны н.п. Октябрь, что на неподконтрольной Украине территории. Обстрел боевики совершили с ЗУ-23 и АГС-17 в направлении опорного пункта, что перед КПВВ «Гнутово», где несут службу военнослужащие Госпогранслужбы. Гранаты разорвались в 20-50 метрах от опорного пункта», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет. Инфраструктура ГПСУ не повреждена. В ведомстве также добавили, что пограничники в ответ огонь не открывали.