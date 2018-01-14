В Англии убили латвийца, который был волонтером в АТО

В Англии убили латвийца Мика Алпса, который воевал в составе «Аратты».

Об этом рассказал комбат 8-ого отдельного батальона УДА «Аратта» Андрей Червень, пишет 0629.

«У нас потери. Убили моего бойца в Англии», — сказал Андрей Червень.

Комбат рассказал, что погибший 2 года являлся добровольцем в составе батальона. «Ему угрожали россияне, потом нашли убили и спалили автомобиль», — рассказал Червень.

«Сицилийская мафия — детский сад по сравнению с теми методами, которые использует Кремль для реализации своих имперских целей. Для них нет разницы где убивать — или на востоке Украины или в центре Европы», — сказано на странице «Аратты» в Facebook.

Андрей Червень добавил, что надеется на то, что это коварное убийство не останется без наказания.

«В центре Европы - на островах Британии Гернси - произошло убийство бойца 8-го отдельного батальона «Украинской добровольческой армии «друга» Мика, который был добровольцем в составе батальона в течение последних двух лет. Пытали, убили, привязали и сожгли в машине , которую «Мик» вез для военных нужд батальона», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, на странице местной полиции в Facebook сообщается, что 8 января на острове был найден сгоревший автомобиль с останками человека. В то же время отмечается, что полиция разыскивает 33-летнего Микуса Альпса, об исчезновении которого стало известно 10 января, последний раз его видели 8 января. В полиции не исключают, что два случая связаны между собой.