Порошенко для обмена пленными помилует женщину, совершившую преступление против Украины, - Геращенко

Президент Петр Порошенко в ближайшее время помилует еще одну осужденную, чтобы продолжить работу над освобождением украинских заложников на Донбассе.

Об этом на согласительном совете глав фракций и руководителей комитетов заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, президент "поставил задачу, чтобы между первой и второй волной освобождения заложников был очень короткий срок".

"В ближайшее время президент Украины принял решение, он помилует одну гражданку, гражданку К., которая совершила достаточно тяжелое преступление против государства Украина. Во время этого преступления она сама себя ранила и осталась ампутантом. У нее маленький ребенок. Президент пойдет на такой гуманитарный жест ради того, чтобы дальше продолжить вопрос освобождения украинских ребят, украинских военных", - заявила Геращенко.

Она также поблагодарила депутатов за то, что голосование по законопроекту о деоккупации было отложено до проведения обмена пленными.

Напоминаем, 27 декабря прошел обмен заложниками между Украиной и поддерживаемых Россией боевиков "ДНР" и "ЛНР". Изначально планировалось, что Украина отдаст 306 человек в обмен на 74-х, но по факту обмен состоялся 233 на 73, так как многие сепаратисты не захотели в ОРДЛО. Переговоры по поводу следующего этапа обмена заложниками начнутся после 18 января.