Главарь боевиков «ДНР» Захарченко запретил своим «госслужащим» ездить в Украину

Нынешний «глава» самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко запретил всем так называемым госслужащим выезжать на территорию, подконтрольную властям Украины.

Соответствующий приказ он уже подписал, сообщается на сайте «МГБ «ДНР».

Документ был подписан еще 15 декабря 2017 года, чтобы «уберечь сотрудников органов госвласти» «ДНР» от арестов».

Как отмечают в «МГБ», в последнее время участились случаи, когда сотрудников предприятий и учреждений с помощью угроз и давления вынуждают к осуществлению разведывательно-подрывной деятельности на территории «ДНР».

Там утверждают, что только за прошедший год по подозрению в шпионаже и государственной измене в «ДНР» были задержаны 246 человек, из которых 148 были госслужащими.

Напомним, ранее главарь боевиков Захарченко, заявил, что в «ДНР» научились укладывать асфальт в дождь и снег.