«Позиции очень различны»: глава МИД Климкин обсудил с Лавровым миротворцев на Донбассе и освобождение заложников

Глава МИД Украины Павел Климкин провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Об этом глава МИД Павел Климкин написал на своей странице в Твиттер.

По словам Климкина, позиции сторон очень различны, но сторонам необходимо работать дальше.

«Только что разговаривал с Лавровым об освобождении наших заложников и политических заключенных, а также по формату возможной миротворческой миссии ООН для оккупированного Донбасса. Позиции очень далеки, но должны работать дальше. Говорили также о СЦКК и не обошли вниманием его итоговую пресс-конференцию» - написал Климкин в Twitter.

Украина и США настаивают на том, что Россия должна вывести свои войска с оккупированных территорий Донбасса, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать там свою работу.

Напомним, ране глава МИД РФ Лавров заявил, что Россия уважает целостность Украины, но с учетом «референдума» в Крыму.