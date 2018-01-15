Половина украинцев считает, что мира на Донбассе следует добиваться путем компромиссов

Половина украинцев выступает за достижение мира на Донбассе путем компромиссов, в то время как 18% населения страны не исключает силовой сценарий.

Об этом на пресс-конференции по итогам опроса на тему «Закон о реинтеграции Донбасса на повестке дня: общественное мнение и мнения экспертов» сообщила директор фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина, передает РБК-Украина.

- 18% считают, что можно установить мир на Донбассе силовым путем, но абсолютное большинство считает, что мир нужно устанавливать путем компромисса. Граждане не согласны на то, чтобы проводились местные выборы на тех условиях, которые требуют боевики, не согласны на полную амнистию участников боевых действий, не согласны на формирование судов из местных жителей в ОРДЛО, - прокомментировала Бекешкина результаты опроса.

Отметим, по данным опроса, на мир «любой ценой» согласны тоже лишь 18% опрошенных, а 49% считает, что мира следует добиваться путем компромиссов. В то же время готовность к компромиссам снижается с ростом удаленности от военных действий. Так, готовность идти на любые компромиссы ради мира выразили 30,5% жителей юга, 23% - востока, 25,5% - Донбасса, тогда как на западе Украины таких только 8%.

Опрос проводился на всей территории Украины, кроме временно неподконтрольных районов Донбасса и Автономной республики Крым. Исследование проводилось фондом «Демократические инициативы» совместно с Центром Разумкова.

Напомним, более трети молодежи Украины назвали самыми большими страхами коррупцию и войну на Донбассе