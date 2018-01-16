«Суд» Крыма приговорил украинского активиста Балуха к почти 4 годам колонии

Подконтрольный России Раздольненский районный суд 16 января приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

Об этом сообщает «Крым.Реалии».

Сообщается, что Балух во время своего заключительного слова на заседании 15 января заявил, что дело против него «сфабриковано в связи с его политической позицией» и это не заставит его любить «новую Родину».

Отметим, ранее в оккупированном Россией Крыму «прокуратура» требовала для Балуха наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы в колонии-поселении, а также штраф в размере 20 тыс. рублей (10130 гривен).

Как известно, ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома Балуха, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

В августе 2017 года «суд» вынес приговор Балуху - три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей. Однако в ходе рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху отменили, а дело отправили на повторное рассмотрение. 1 декабря "суд" изменил меру пресечения украинскому активисту на домашний арест в течение двух месяцев.