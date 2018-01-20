Российские оккупанты в Донецке поселились в элитных квартирах на бульваре Пушкина, где «чисто и спокойно»

На оккупированный Донбасс пошел поток «переселенцев» из России, преимущественно военных и чиновников. Они забирают пустующие квартиры в Донецке и Луганске, предпочитая дорогую недвижимость в центральных районах.

Об этом пишет журнал «Новое Время».

Таких «гостей» из РФ за три года с начала войны на востоке набралось немало – около 10 тысяч. В Донецке заезжие россияне облюбовали бульвар Пушкина. Ранее это был один из самых дорогих районов Донецка: в 2013 году там за нормальную 3-комнатную квартиру просили от $250 тысяч. Сейчас, по данным местных риелторов, цены сильно просели – некогда элитное жилье на бульваре стоит уже от $50 тысяч. Но сама по себе улица все равно выглядит чистой и спокойной.

Многие из новых российских обитателей района получили здесь недвижимость бесплатно: с помощью местных «властей» они вселяются в квартиры, владельцы которых оставили Донецк и перебрались в свободные области Украины .

Аналогичная ситуация сложилась в Луганске. Если до войны двухкомнатная квартира недалеко от центра этого города стоила $ 25 тысяч, то сейчас – лишь $14 тысяч. Россияне, которые нынче обосновались на Донбассе, попали туда в 2014-2015 годах, говорит бывший житель Донецка Сергей Гармаш, главный редактор сайта ОстроВ. Как правило, среди этой категории «новых донецких» преобладали люди с небольшим достатком – бывшие работяги из центральных областей России или Кавказа. Приехавшие на оккупированные земли в статусе «добровольцев», они быстро пустили там корни, завладев чужим имуществом.

Вслед за «добровольцами» в регион пришли российские кадровые военные. Появление заметного их числа на Донбассе признал Алексей Мильчаков, русский боевик-националист, покинувший восток Украины в 2015 году. Из-за этого он, мол, и вернулся в Россию.

Напомним, что ранее были опубликованы фото, как выглядят заброшенные супермаркеты в оккупированном Луганске.