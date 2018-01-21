Освобожденный из плена боевиков ученый рассказал о своем задержании: «Сказали, что нужно ненадолго проехать на допрос»

Недавно освобожденный после двух лет плена в тюрьме боевиков «ДНР» донецкий религиовед Игорь Козловский рассказал о своем задержании в Донецке.

Об этом сообщает «Новое время».

По словам Козловского, его задержали «странно».

- Вначале незнакомые люди стучали в двери, говорили, что они принесли гуманитарку. А после, уже на улице, когда я вышел из дома по делам, усадили в машину, сказали: нужно проехать на допрос ненадолго. Вот я и проехал «ненадолго» - почти на два года, - вспоминает ученый.

После того, как его привезли в так называемое «МГБ ДНР», ему померили давление и сразу отправили «на подвал».

- Это сырое помещение, которое разделено на боксы. Каждый лежит на чем попало: доски, какие-то топчаны. Я сидел в маленькой камере с провинившимся «ополченцем» и судьей Апелляционного суда, который хотел выехать из Донецка, а его задержали на блокпосте, - описал он условия, в которых провел первые дни после похищения боевиками «ДНР».

Напомним, 30 января 2016 года стало известно о похищении в оккупированном Донецке украинского ученого Игоря Козловского. Ученый не смог выехать из города по семейным обстоятельствам (ухаживал за парализованным сыном). Боевики обвинили Козловского в намерениях «дестабилизации» обстановки в оккупированном Донецке.

Игорь Козловский преподавал в вузах Донецка. Написал более 50 научных книг, более 200 публицистических и научно-популярных статей. Работал в Донецкой ОГА на должности главного специалиста по делам религии. Так называемый «военный трибунал» террористической организации «ДНР» приговорил Козловского к 2,8 года лишения свободы.

Козловский вместе с еще 72 украинскими заложниками был обменян на около 200 человек из списка оккупационных сил РФ 27 декабря 2017 года. После освобождения он заявил, что намерен продолжать заниматься научной и преподавательской деятельностью, в том числе и участвовать в международных проектах. Козловский также отметил, что надеется когда-нибудь снова преподавать и в Донецке.