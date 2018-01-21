За сутки в зоне АТО боевики шесть раз нарушали режим тишины – ранены пять украинских военнослужащих

За прошедшие сутки, 20 января 2018, поддерживаемые Россией боевики совершили шесть обстрелов позиций сил антитеррористической операции на Донбассе, в результате пострадали пять украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Отмечено, что вторая половина прошедших суток, начиная с 17:00, прошла без нарушения режима прекращения огня.

«Вдоль всей линии разграничения сторон не было зафиксировано ни одного обстрела. Зато вчера днем, российско-оккупационные группировки совершили обстрелы опорных пунктов Вооруженных Сил Украины, в том числе и из оружия, которое запрещено минскими договоренностями», - говорится в сообщении.

Всего, по данным ведомства, за минувшие сутки террористы шесть раз нарушили режим тишины.

«В результате вражеских обстрелов один военнослужащий сил АТО получил ранение, еще четверо получили боевые травмы. Состояние всех воинов военные медики оценивают как удовлетворительное, им оказывается необходимая врачебная помощь», - доложили в штабе АТО.

Напомним, что 19 января, в зоне проведения АТО российско-оккупационные войска продолжили обстреливать с вооружения, которое давно должно быть отведено от линии соприкосновения, позиции Вооруженных Сил Украины.