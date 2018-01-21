Украинские военные медики спасли жизнь российского диверсанта, брошенного на поле боя

Украинские военные медики прооперировали члена российской диверсионно-разведывательной группы, который получил ранения в результате приближения к позициям украинских военных и был оставлен на поле боя другими членами ДРГ.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице Facebook.

«За жизнь российского диверсанта украинские военные врачи боролись семь часов, ему было перелито 1,5 литра плазмы крови. Сейчас он в реанимации под наблюдением военных медиков. Состояние тяжелое, но стабильное, его готовят к следующему этапу медицинской эвакуации», - говорится в сообщении.

По данным штаба АТО, 19 января в районе Широкиного вражеская диверсионно-разведывательная группа вплотную приблизилась к позициям украинских военных.

«Наши защитники заблаговременно заметили продвижение ДРГ. Враг понял, что его разоблачили и открыл огонь в сторону украинских защитников. Силы АТО были вынуждены открыть огонь в ответ из стрелкового оружия. Диверсанты начали отходить, оставив в районе столкновения раненого члена группы», - сообщили в пресс-центре, добавив, что украинские военнослужащие оперативно эвакуировали боевика и оказали ему необходимую медицинскую помощь.

Напомним, ранее сообщалось о том, что за сутки в зоне АТО боевики шесть раз нарушали режим тишины, ранены пять украинских военнослужащих.