На Луганщине суд приговорил к 10 годам тюрьмы боевика группировки «Призрак»

В Луганской области суды приговорили к различным срокам заключения двух боевиков, информатора, а также двоих диверсантов, которые планировали теракты в Лисичанске.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности.

Отмечается, что к 10 годам лишения свободы осужден ранее трижды судимый представитель террористической группировки «Призрак». Оперативники спецслужбы задержали его в Рубежном, где он скрывался после завершения «боевой карьеры».

К пяти годам заключения приговорен житель оккупированной Голубовки, который, находясь в составе так называемого "второго армейского корпуса ЛНР", привлекался к дежурству на незаконных блокпостах боевиков. Он был задержан при попытке вооруженного проникновения на территорию, подконтрольную Украине.

К трем года трем месяцам лишения свободы также приговорен информатор боевиков - житель Первомайска. По делам бизнеса мужчина регулярно пересекал линию разграничения, собирал сведения о дислокации и перемещении подразделений сил антитеррористической операции. Полученную информацию он передавал представителям так называемого «МГБ ЛНР».

За совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или участие в ней), к двум годам тюрьмы с конфискацией имущества приговорены двое диверсантов, которые планировали совершить теракты в Лисичанске.

Указанные судебные решения вступили в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина передала боевикам на Донбассе помилованную Порошенко женщину.