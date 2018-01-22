Самодельная взрывчатка и пояса смертников: В Крыму оккупанты учили детей устанавливать мины

В оккупированном Крыму российские военные провели «урок войны» для детей. Подростков учили ставить мины и рассказывали о самодельных взрывных устройствах.

Об этом говорится в сюжете «ТСН».

Необычный тренинг для детей провели военные одной из российских военных частей. Урок посетили около сотни школьников, самому младшему из которых 12 лет.

«Среди наглядного материала были самодельные взрывные устройства и пояса смертников», — сказано в сюжете.

Российские военные заявляют, что таким образом пытаются привлечь детей на контрактную службу в армию.

Напомним, ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму ограничили свободу 60 татарских политзаключенных.