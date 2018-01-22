На Донбассе в результате минометного обстрела боевиков погиб украинский военнослужащий

В понедельник, 22 января, в результате минометного обстрела на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба АТО.

Где именно это произошло, военные не уточняют. Минометы калибра в течение дня боевики применяли возле Троицкого (120 мм), Луганского (120 мм и 82 мм), Новотроицкого (82 мм).

В целом с начала дня штаб зафиксировал шесть прицельных обстрелов позиций ВСУ.

Напомним, в серой зоне боевики обстреляли микроавтобус: один человек погиб, еще один – ранен.