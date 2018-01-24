Из плена боевиков освободили бойца 92-й бригады Романа Савкова, которого захватили под Красногоровкой.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Роман еще в шоковом состоянии и не верит, что все правда. Его захватили раненого, удерживали в Макеевской колонии, у него сахарный диабет и ему не давали лекарств, было значительное ухудшение здоровья», — пишет она.

По ее словам, бойца удалось освободить из плена террористов, обменяв на ранее помилованную президентом преступницу.

Между тем, по словам Геращенко, в плену у террористов «ЛДНР» еще остаются украинские воины.

«Мы боремся за других и я верю, что очень скоро будут хорошие новости и для других семей», — пишет она.

С возвращение из плена бойца уже поздравил президент Украины Петр Порошенко. Он сообщили, что военнослужащему предстоит лечение в госпитале.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина передала боевикам на Донбассе помилованную Порошенко женщину. Позже СМИ рассказали подробности о девушке, которую помиловал Порошенко.