Суд оправдал жителя Николаевщины, который отправился воевать за боевиков «ДНР»

Святослав Стельмах, фото: соцсети В Николаеве суд оправдал жителя села Добрая Надежда Витовского района за участие в боевых действиях в рядах боевиков «ДНР».

Об этом говорится в приговоре Центрального районного суда Николаева.

По материалам следствия, обвиняемый в ноябре 2014 года вступил в ряды террористической организации «ДНР» и получил от неустановленных членов указанной террористической организации военное оружие. После этого его зачислили в незаконное вооруженное формирование «Оплот» для участия в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Кроме этого, обвиняемый в ноябре 2014 года на территории населенного пункта Оленевка Донецкой области, вместе с другими неустановленными террористами «ДНР», осуществлял обстрелы военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других представителей правоохранительных органов.

Мать обвиняемого в суде сообщила, что весной 2014-го ее сын интересовался деятельностью «антимайдана» и из-за этого опсалась привлечения к уголовной ответственности. Также в личных вещах своего на то время еще несовершеннолетнего сына она нашла билет на поезд в Донецк и сообщила в СБУ о намерениях сына уехать на Донбасс. В день поездки сотрудники СБУ встретились с ее сыном в поезде и помешали его попытке выехать в Донецк.

Через время парень втайне от матери уехал в Донецк, а на ее звонок ответил, когда уже был в Донецке. Он рассказал, что служит в рядах «ДНР», где готовит еду и дежурит на блокпостах. Позже она дважды встречалась с ним в аннексированном Крыму и 26 марта 2016 года он высказывал намерение уволиться с «службы», но говорил, что домой не вернется, поскольку опасается уголовной ответственности.

Также мать обвиняемого рассказал, что, по словам ее сына в августе - начале сентября 2016 года он уволился из «службы» и забрал «военный билет».

Еще один свидетель также рассказал, что обвиняемый сообщал, что из-за юного возраста его не отправляли в бой и лишь раз обстреливал «зеленку» при нападении. Во время последней встречи обвиняемый также говорил свидетелю, что хочет покинуть «ДНР» и поехать работать в Россию – такое решение он аргументировал тем, что «не видит смысла продолжать «службу», поскольку ее «идею» осквернили».

Кроме того суд изучил несколько записей телефонного разговора обвиняемого с другими лицами. Также суд изучил информацию о подозреваемом в соцсетях и в других источниках в интернете.

Отметим, что обвиняемый в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины («Создание террористической группы или террористической организации») скрывается от следствия в зоне проведения АТО. Поэтому уголовное производство расследовалось и рассматривалось в суде в специальном режиме без его присутствия.

Суд пришел к выводу, что приведенные выше доказательства не свидетельствуют о том, что обвиняемый лично участвовал в действиях, которые попадают под понятие терроризма согласно Закону Украины «О борьбе с терроризмом». Также суд отметил, что сторона гособвинения в данном случае фактически безосновательно отождествляет понятия таких незаконных явлений как «сепаратизм» и «терроризм», которые иногда и бывают тождественными за целью, но не всегда тождественны по средствам достижения этой цели.

«Учитывая изложенное, суд, рассматривая дело в пределах предъявленного обвинения, обязан констатировать, что стороной обвинения не доказано ни умышленное участие обвиняемого в террористической организации, ни факт его умышленного содействия деятельности такой организации. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 373 УПК Украины оправдательный приговор, помимо прочего принимается в случае, если не доказано, что совершено уголовное преступление, в котором обвиняется лицо. Таким образом, обвиняемый подлежит признанию в предъявленном ему обвинении невиновным и оправданию», – говорится в приговоре.

Отметим, что имеющейся в редакции «Преступности.НЕТ» информации, речь идет о Святославе Стельмахе. В апреле 2016 годаон был среди тех, кто вызывался в Корабельный военкомат для прохождения медицинских осмотров с целью определения пригодности к службе или возможности предоставления отсрочки (обучение или по семейным обстоятельствам).

В то же время, в соцсети ВКонтакте можно найти страницу Стельмаха, на которой размещены его фотографии в военной форме с нашивками «Оплота» и оружием в руках. При этом среди прочих картинок есть флаги России, так называемой «Новороссии».

Напомним, суд приговорил к 8 годам тюрьмы жителя Николаевщины, который по указке спецслужб РФ готовил диверсии в Николаеве.