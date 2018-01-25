«Как в Чернобыле»: опубликовано видео разграбленной боевиками шахты в «ЛНР»

В Сети появилось видео с разграбленной боевиками и местными жителями шахты в оккупированном Первомайске Луганской области.

Видео опубликовал в YouTube блогер Денис Казанский.

«Житель Первомайска показал разграбленную ЛНРовцами шахту. Оборудование распилено на металл и вывезено. Под предлогом борьбы с фашизмом бандиты из ЛНР воруют все, что только можно и уничтожают все вокруг себя», — подписал он видеоролик.

Как рассказал на видео местный житель, люди тащат все и сдают за копейки, 3 рубля килограмм.

«Все уничтожено, все разграблено. Заходи, кто хочет, бери, что хочешь. Конечно можно списать все на войну, были здесь попадания, но я хочу заверить, что эти попадания не нанесли такого вреда, как нанесло местное население», — говорит он.

Как в Чернобыле, Припяти, ничем не отличается. Это называется разрушен до основания, отметил местный житель.

Напомним, ранее в Сети показали десятки закрытых заведений в оккупированном боевиками Донецке.