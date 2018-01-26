«Россия готова убивать нас тысячами», - глава Минобороны Британии сделал громкое заявление

Россия может стать причиной гибели «тысяч и тысяч, и тысяч» британцев, атаковав энергетическую систему страны.

Заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон в резонансном интервью Daily Telegraph.

- Я считаю, что это реальная угроза, и я уверен, что это угроза, которая стоит перед страной прямо сейчас, - заявил Уильямсон.

По его словам, Россия исследует ключевую инфраструктуру Британии и коммуникации, связывающие остров с континентом, с целью спровоцировать панику и хаос.

Больше всего Россия, по мнению Уильямсона, интересуется системами подачи энергии с континента. Подводные кабели подачи электричества и газа обеспечивают энергией три миллиона домовладений страны.

Министр рассказал, что в распоряжении британских военных и разведки есть фотографии подозрительной разведывательной активности россиян вокруг британских электростанций.

Уильямсон сказал, что Россия может реализовать свои планы при помощи кибератаки, подводной атаки и даже запуска управляемой ракеты.

Интервью Уильямсона вышло после слов начальника британского генштаба генерала Ника Картера, который выразил опасение, что Великобритания не сможет противостоять военной угрозе со стороны России.

Напомним, США расширили санкционный список против России.