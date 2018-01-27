В оккупированном Крыму будут созданы подразделения патрульной полиции, - Аваков

В Украине будут созданы подразделения патрульной полиции Крыма и Севастополя, которые после деоккупации Крымского полуострова будут нести там службу.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил во время ежегодной итоговой коллегии МВД, передает «Лига.Новости».

«Такие подразделения будут созданы. Они будут работать на других участках до тех пор, пока Крым не будет освобожден от оккупантов. Потом готовые подразделения будут там работать», - заявил Аваков.

Напомним, что в аннексированном Крыму появился второй дивизион ракетных систем С-400.