У Путина назвали «вполне реализуемыми» предложения США по миротворческой миссии на Донбассе

Советник президента РФ Владислв Сурков заявил, что предложения по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе «выглядят вполне реализуемыми».

Об этом Сурков рассказал после встречи со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером в Дубае, передает «ТАСС».

Владислав Сурков отметил, что в этот раз США подготовили более конструктивные предложения по размещению миротворцев ООН на востоке Украины.

«Основной темой переговоров вновь стало обсуждение российской инициативы по развертыванию на юго-востоке Украины миссии ООН. Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения. «Дубайский пакет» американских наработок, в отличие от «белградского», в целом выглядит вполне реализуемым. По крайней мере, на первый взгляд», - заявил Сурков.

Помощник Путина отметил, что развертывание миротворческой миссии не должно противоречить реализации Минских соглашений.

«Главное в нем — довольно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов Минских соглашений. Это сбалансированный подход, которого мы все время добиваемся. Мы его внимательно изучим и своевременно дадим ответ. После чего пригласим Курта и его коллег на новую встречу», - добавил советник Путина.

Ранее сообщалось, что Совбез ООН был готов к началу работы над размещением миротворцев ООН на Донбассе, однако Россия отвергла практически все важные положения.

Напомним, ранее Россия внесла на рассмотрение Совета безопасности проект резолюции о размещении на Донбассе сил ООН, которые будут заниматься защитой наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.