В Великобритании на случай агрессии со стороны РФ строят радар стоимостью $14 миллионов

В Великобритании на острове Унст в Шетландах строят новый радиолокатор, который усилит способность вооруженных сил страны отслеживать неопознанные военные и гражданские самолеты и поможет защититься от российской агрессии.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Великобритании.

«Мы всегда будем защищать наше небо от российской агрессии. Этот радар - жизненно важный для защиты Великобритании, поскольку мы реагируем на усиление глобальных угроз и укрепляем нашу способность с ними справляться», - отметил глава минобороны Британии Гэвин Уильямсон.

Радар позволит Великобритании и НАТО «развить понимание ситуации, которая складывается в воздушном пространстве севернее Британии и далее, через Норвежское море».

Кроме того, технология позволит «улучшить суверенный потенциал Британии в период обострения российской военной активности».

По словам главы минобороны Британии, строительство этого прибора было связано в том числе с тем, что действия России не ограничиваются восточными границами Европы.

Таким образом, Унст, по мнению представителей ведомства, вернётся к своей бывшей роли, которую он выполнял в 1960-х и 1970-х годах - тогда остров использовался в качестве радара раннего предупреждения на северном фланге НАТО.

Стоимость этого прибора составляет приблизительно 14,2 млн долларов.

Напомним, что, по мнению главы Минобороны Великобритании, Россия может стать причиной гибели «тысяч и тысяч, и тысяч» британцев, атаковав энергетическую систему страны.